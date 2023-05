Chi è laSi tratta di una 21enne italiana di origine, con problemi di natura psichiatrica che vive in zona San Siro e ha qualche precedente per piccoli furti in Stazione Centrale. ...Il padre è subito intervenuto facendo desistere lache stava cercando di allontanarsi con il ... Si tratta di una 21enne di origineche vive in zona San Siro e ha qualche precedente per ...Il 26enne, di origine, era stato arrestato dopo che le indagini e le intercettazioni ... L'arresto del compagno, però, aveva portato anche laa raccontare anche i maltrattamenti subiti ...

Donna marocchina prende in braccio un bambino di 2 anni e prova a rapirlo, il papà la blocca: «Lascialo» VIDEO leggo.it

Il 20enne marocchino che picchiò la fidanzata minorenne incinta nel tentativo di farla abortire è evaso dai domiciliari. Rintracciato dai carabinieri, stavolta è stato condotto in carcere a Catanzaro.Attimi di panico in piazza Gae Aulenti a Milano, dove una ragazza di 21 anni di orgine nordafricana ha provato a rapire un bambino di due anni mentre giocava a poca distanza ...