Don Milani e i suoi cent’anni | in marcia verso Barbiana ci sarà anche il presidente Mattarella

... si comunica la chiusura ai pedoni e ai mezzi interessati (eccetto i veicoli usati per i lavori e i mezzi di soccorso) dei seguenti parchi comunali: Parco via; Parco via Bucciardi; Parco ...(Foto Corriere Cesenate) Presso la scuola "", a Cesena, sono disponibili diversi beni necessari a chi ha subito danni e a chi vive in difficoltà a seguito degli ultimi eventi. Medicine, ...' Educare i talenti. L'esempio di'. Questo è il titolo scelto per il convegno organizzato dalla Cisl di Cuneo, dalla Fondazione Vera Nocentini e dalle categorie Cisl Scuola e Fisascat Cuneo e patrocinato dall'Anolf Cisl ...

Esclusiva - 100 anni di Don Milani e a Barbiana arriva Mattarella: parla il sindaco alla vigilia dell'evento OKMugello - News dal Mugello

Salirà a Barbiana, sabato 27 maggio 2023, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rendere omaggio, nel centenario della nascita, a don Lorenzo Milani, parroco che insegnava a ...Appuntamento sabato 27 maggio a Vicchio. Giani: "Ricordare i cento anni dalla nascita non sarà solo una doverosa celebrazione, ma una nuova assunzione di impegno, un largo e diffuso I care" ...