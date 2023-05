Domenicali | le critiche dei piloti e il valore di ogni sessione

(Di lunedì 22 maggio 2023) L'idea di fondo, al di là dell'elemento sportivo, tecnico, del confronto tra, è chechilometro percorso da una Formula 1 debba, in qualche modo, generare idealmente un dollaro . L'intera ...

Il business e leConsiderazioni alle quali Stefano- che con Verstappen si è confrontato prima della gara di Miami - replica da responsabile dell'intero business F1, degli ...A tenere banco nelle ultime settimane sono state anche le sue parole moltonei confronti ... In un'intervista al Daily Mail, il presidente e CEO del Circus iridato Stefanoha ...Dice Stefano, il gran capo della F1, imolese doc: "Sarebbe stato un insulto al buon ... Ma tante sono le polemiche e lesocial sollevate dalla decisione di non annullare l'evento ...

L'a.d. della F1 registra le critiche al format Sprint, ricorda ai piloti come facciano parte del business e la necessità che ogni km di una F1 generi un valore in rapporto a quanto pagato ...Tra le novità promosse nell'attuale Formula 1, che di certo hanno non hanno scaldato gli animi, figura senza ombra di dubbio quella riguardante la Sprint Race. Sul nuovo format sono emersi molti comme ...