Domenica in | Mara Venier “sconfina” con l’eccellenza italiana | blitz dal vicino di studio

Applausi, emozioni e anche tanti interrogativi per il pubblico ieri,, al teatro dell'... tre educatori della cooperativa Paso, due registe Loredana Riva eGualandris , una sarta Francesca ...Nelle ultime ore ha fatto il giro del web la intemerata diVenier che aIn ha tirato le orecchie niente meno che al Boss: la rockstar americana poche ore prima si era esibito tra mille ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 22 maggio 2023 troviamo le curve pericolose di Elodie, Elisabetta Canalis e Valentina Vignali oltre all'ultima gaffe diVenier aIn. Ecco quindi ...

Domenica In, Mara Venier e la gaffe a luci rosse in diretta: “Hai messo il vibratore” Il Fatto Quotidiano

Come in molti sapranno, a causa del maltempo degli ultimi giorni, l'Emilia Romagna si trova in condizioni davvero complicate, se non drammatiche. In tanti infatti si sono affrettati a porgere una mano ..." Sono un po' triste perché sai che ho una casa in Emilia dove ho vissuto per tanti anni, a Montechiarugolo, vicino all'Enza, che è un torrente a rischio... Così Marcella Bella esordisce nel salotto d ...