Domenica In | Mara Venier che vergogna! “Hai messo il vibratore?” | gaffe a luci rosse

(Di lunedì 22 maggio 2023)21 maggio è andata in onda una nuova puntata diIn. Come spesso accade, anche in questa di ieri, la conduttrice si è lasciata andare ad una battuta che ha scatenato e non poco il pubblico a casa.. Andiamo a vedere insieme cosa è successo Imbarazzo e aIn:esulta con L'articolo proviene da KontroKultura.

Marcella Bella è stata ospite diVenier nella puntata diIn andata in onda oggi su Rai 1. A un certo punto dell'intervista le due hanno raccontato un aneddoto sulla gelosia della cantante per il marito Mario Merello, ...Venier ha dedicato l'intera puntata diIn di oggi all'accaduto, con interviste, testimonianze e collegamenti in diretta. Laura Pausini, originaria proprio di quella zona, ha mostrato i ...Gaffe a luci rosse aIn : protagonistiVenier e il suo ospite Massimiliano Ossini , in studio insieme a figlia e moglie. A un certo punto dell'intervista la conduttrice ha chiesto al collega: ' Hai messo il ...

Domenica In, Mara Venier: "Hai messo il vibratore", gaffe a luci rosse Liberoquotidiano.it

Gaffe di Mara Venier nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, in onda su Rai 1 nel pomeriggio del 21 maggio: la conduttrice, infatti, stava intervistando il collega Massimiliano Ossini quando ha ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...