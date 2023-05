Domani via all' ultima decisiva settimana | tocca ai big Caruso in agguato

...di Propaganda adei Due Macelli. Sono i provvedimenti principali proposti nella delibera, a prima firma del presidente della commissione Turismo di Roma, Mariano Angelucci del Pd , che da...Oggi giorno di riposo,alla terza ed ultima settimana della Corsa Rosa: grande aspettativa per le azioni tra i big che finora sono mancate. Il punto dal nostro inviato Ciro ...Fra questi,, a Roma, presso l'Istituto svedese di studi classici di Villa Borghese (Omero 4), la tavola rotonda "Hope for Earth. Hope for Humanity. Faith and Science: a necessary dialogue ...

Diocesi: Chieti-Vasto, al via domani il percorso "Performanti 2 ... Servizio Informazione Religiosa

“Gli studenti che parteciperanno all’iniziativa di domani non erano ancora nati, quando, nel maggio 1992, ebbe luogo la strage di Capaci, a cui sarebbe seguita, a distanza di nemmeno due mesi, quella ..."Questa mattina ho trasmesso una lettera all'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per chiedere che vengano predisposte tutte le azioni necessarie affinché il 'gettone di presenza' della sedut ...