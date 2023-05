Divorzio Spalletti - Napoli | manca solo l' ufficialità

Un messaggio che non lascia molto spazio alle interpretazioni e che sembra sancire la fine definitiva tra la squadra che ha resoun Re e il tecnico che ha reso Napoli un Impero. Alla base ...E invece l'ormai sicurotra Lucianoe Aurelio De Laurentiis, l'allenatore e il presidente, è sotto gli occhi di tutti, con detti e non detti peggio di quelli tra Totti e Ilary. In ...La festa è finita, andate in pace. O, almeno, provateci visto che di ricomporre la frattura che porterà alsembra non esserci verso. Lucianoe Aurelio De Laurentiis paiono correre veloci verso il giorno dell'addio, a meno che entrambi non si stiano divertendo a seminare certezza poi ...

Divorzio Spalletti-De Laurentiis a Napoli: il mistero della fuga e le conseguenze Corriere della Sera

Nella puntata di Pressing, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha lanciato un'indiscrezione sul futuro della panchina del Napoli.Ancora non c’è nulla di ufficiale in merito alla scaletta di quello che si preannuncia come un evento da raccontare ai nipotini. Eppure, filtrano, dagli ambienti vicini all’amministrazione comunale ...