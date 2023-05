Disco Paradise | svelata la nuova canzone di Fedez | J-Ax e Annalisa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023)hanno appena annunciato il nuovo singolo “” che uscirà il 25 maggio, con la collaborazione di J-Ax. Si prospetta un’estate piena di duetti e nuovi singoli che in questi giorni stanno uscendo sulle piattaforme di streaming. Prima Marco Mengoni ed Elodie, adesso altri tre artisti di successo che si uniscono per dar vita quello che si prospetta essere uno dei prossimi tormentoni estivi 2023 Arriva il nuovo tormentone estivo di’, che inaugura unaera musicale in casa Warner Music e che vede la partecipazione di, fresca delle hit in ‘Mon Amour’ e ‘Bellissima’ in cima a tutte le classifiche e gli iconici (e amici) Articolo 31. Il pezzo si apre con lo stile ...