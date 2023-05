Disastro Juve ad Empoli Allegri affonda al 7° posto | ora la Champions è un miraggio

Il sempreverde Caputo è freddissimo dal dischetto, ladi Allegri è in bambola è tre minuti più tardi subisce il raddoppio a opera di Luperto. Fantasma Vlahovic, malissimo anche Miretti. ...... che sia iniziato dal giorno dopo ildel progetto Superlega è stato meno evidente. Andrea ... Ben vengano le voci su Del Piero, Barzagli, Marchisio… uomini die da, ma qualsiasi ...La richiesta della Procura Federale ha i suoi primi effetti: ecco le ultime notizie proveniente da Piazza AffariArrivano le prime ripercussioni dopo la richiesta da parte della Procura della ...

Disastro Juve: l'Empoli vince 4-1. Ora per la Champions si fa dura Corriere dello Sport

94' Piccoli cala il poker e certifica il disastro della Juventus. Serata nerissima al Castellani per la truppa di Allegri che incassa una lezione sonora dall'Empoli. 93' Ancora Empoli pericolosissimo ...L'importante per la Juve sarà comunque provare a conquistare un piazzamento tra Europa League e Conference per provare a salvare una stagione disastrata.