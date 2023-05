“Dimmi che è vero” | il nuovo singolo di Carlo F Vitrano feat Havandra

(Di lunedì 22 maggio 2023) foto di Giada BondìNAPOLI – E’ uscito il video di “che è, ildiF.prodotto da Hoop Music, già in radio e disponibile in digitale sulle piattaforme e negli store. “Il brano parla di un uomo che, attraverso l’alcool, tenta vanamente di sfuggire al fascino letale di una donna. Questa sfrutta le sue debolezze, approfittando di lui, per poi gettarlo via come le pare e piace – diceF., che ha scritto il pezzo con Francesca Tambara – la situazione è un cerchio che si ripete. Nonostante gli sforzi, alla fine, l’uomo cede. Si arrende ad un amore malato, ormai schiavo di lei e dei propri istinti”. Il video è stato girato a Napoli per la regia di Salvatore ...

