Dimentica la cocaina nello zaino del nipote di 4 anni | arrestato un 30enne

La droga era stata immediatamente sequestrata dai militari che, contemporaneamente, avevano contattato i servizi sociali del Comune per gli adempimenti di competenza. A occuparsi del caso sono stati i ...all'asilo Solo per l'intervento tempestivo delle maestre e dei carabinieri si è scongiurato il rischio che i bimbi toccassero o, peggio, ingerissero la sostanza stupefacente. La droga è stata ...Crotone,lanello zaino del nipotino Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Isola Capo Rizzuto , in provincia di Crotone, con l'accusa di ...

