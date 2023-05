Dieci anni dalla morte di Don Gallo | Genova lo ricorda con una messa | ma niente festa per rispetto della tragedia in Romagna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sono passatima nessuno l’ha dimenticato: don Andrea, il prete anarchico, con la sciarpa rossa al collo e il toscano in bocca, amico dei tossicodipendenti, dei transessuali, dei senza tetto, dei migranti, di Fabrizio De André e Vasco Rossi ma soprattutto di tanti giovani che lo incontravano in ogni parte d’Italia, oggi saràto nella suacon unache sarà celebrata nella chiesacomunità di San Benedetto al Porto da don GiGrondona, da don Claudio Ghiglioni e da don Armando Zappolini. Per “fare memoria” di quell’uomo che aveva dedicato la vita a chi era considerato un “ultimo”società era pronta unache si sarebbe snodata tra la piazza a lui intitolata, via del ...