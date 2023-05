(Di lunedì 22 maggio 2023) Cura e prevenzione del: da oggiunsistema di monitoraggio in continuo della glicemia altamente affidabile, accurato e personalizzabile. Roma, 15 maggio 2023 – Tra le principali paure di coloro che soffrono di, c’è sicuramente quella dell’ipoglicemia, accompagnata da quella di non poterla prevedere in tempo. Una soluzione viene dalla tecnologia

... Spagna Francia, Italia - un percorso europeo di cucina salutistica per la gestione di patologie quali, celiachia, obesità e allergie alimentari. E'all'indirizzo https://eprints.È un alimentotutto l'anno ed è ricco di nutrienti. Iniziamo con il dire che la ... aspetto fondamentale per combattere ile l'aterosclerosi. Prezioso per la salute delle ossa e per ...Secondo numerosi studi protegge da malattie cardiache, cancro, Alzheimer e, inoltre la sua ... in altre parole, una parte maggiore èper l'uso da parte del corpo. Il pepe nero può ...

Diabete, disponibile un nuovo device per prevenire le ipoglicemie 2a News

A Riccione, dal 21 al 24 maggio, quattro giorni di confronto sulle nuove frontiere nel contrasto al diabete con oltre 130 relatori impegnati in ...L’ambulatorio di podologia, già presente in Habilita Poliambulatorio di Osio Sotto, è ora disponibile anche in Habilita Sarnico ... sia in presenza di patologie come diabete o artrite reumatoide, sia ...