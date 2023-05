La squadra del campo, con capitan Diche dopo unmagnifico è corso verso la panchina e ha stretto in un forte abbraccio Luciano, anche per fargli capire che lo spogliatoio del Napoli è ...Così Giovanni Diracconta ildel 2 - 1 realizzato con uno splendido tiro nel sette per il 2 - 1 del Napoli sull'Inter, celebrato andando ad abbracciare Spalletti. "Il mister - ha detto Di ...Il tabellino di Napoli - Inter 3 - 1: nel st 21' Anguissa (N), 36' Lukaku (I), 39' Di(N), 49' Gaetano (N) NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret, Di, Rrahmani, Kim (28' st Juan Jesus), ...

Di Lorenzo, gol e abbraccio a Spalletti: «È tutto per lui» ilmattino.it

La gioia infinita del capitano, Giovanni Di Lorenzo segna un gol da fuoriclasse assoluto e corre ad abbracciare Spalletti, la dedica è per lui. «Il mister è stato importantissimo per me e per la ...È andata bene, un gol bello e importante per la squadra perché oggi volevamo davvero vincere". Così Giovanni Di Lorenzo racconta il gol del 2-1 realizzato con uno splendido tiro nel sette per il 2-1 ...