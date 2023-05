Detenuti impegnati nella sistemazione dell’Archivio | firmato il protocollo d’intesa presso il Tribunale

Come ha annunciato la cooperativa Fuga di Sapori, ad oggi sono due i, dopo un corso di formazione tenuto da Luca Gatti. Un turno, però, potrà contare potenzialmente su quattro ......alla società cooperativa sociale denominata "A mano libera" - impiegaed exnella ... da anninel volontariato in carcere. Ed è proprio a don Riccardo Agresti sono stati ...... dichiara Castellano, secondo la quale 'bisogna rafforzare l'aspetto educativo, teneretutto il giorno. La direttrice e la comandante si stanno impegnando per farlo'. Una delle ...

Detenuti impegnati nella sistemazione dell'Archivio, firmato il ... anteprima24.it

Saranno Lia, Mime , Bruno e Pietro gli chef che cucineranno per tutti gli ospiti. E il 23 giugno saranno sempre loro i protagonisti culinari di Nessuno Escluso, la cena organizzata all’interno del ...Con l’ultima lezione che s’è tenuta in settimana nelle sale del modulo Ippodameo del Museo nazionale archeologico della Sibaritide prende ufficialmente il via la seconda fase di “Copycat – speranze re ...