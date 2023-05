Dessert velocissimo | più buono del tiramisù! Da provare!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non riuscite a resistere al richiamo del dolce? Oggi però volete qualcosa di diverso che non avete mai assaggiato? Vi proponiamo per questo un dolce molto particolare, a strati che delizierà il vostro palato in maniera eccellente, tanto che se lo farete assaggiare ai vostri commensali, non lo dimenticheranno tanto facilmente. Troverete di seguito l’elenco degli ingredienti che vi servono e il procedimento da seguire per realizzarlo. Ingredienti per la torta 70 gr di Biscotti Savoiardi 80 ml di panna 2 cucchiai di cacao 50 gr di cioccolato 2 cucchiai di latte condensato 130 ml di crema 200 gr di crema di formaggio Procedimento da eseguire Procuratevi per prima cosa un mixer! Prendete i biscotti spezzettateli nel mixer e frullate fino a polverizzarli. Aggiungete adesso un cucchiaio da minestra di cacao e frullate ancora. Una volta fatto, divideteli in due coppette e ...