Derby day | Festa per 10mila Trionfo Goldenas nel 140° Derby Italiano di Galoppo

Quasi 10.000 appassionati accorsi ieri all'Ippodromo Capannelle per vivere l'evento ippico più atteso dell'anno, il. Alle 17.30 scocca l'ora X, quella in cui si aprono le gabbie e i dodici cavalli al via si lanciano alla conquista del Nastro Azzurro. Il brivido della vittoria e l'agonia della sconfitta, ...Bologna, domenica 21 maggio 2023 " Giornata romana disturbata da una pioggia intermittente che però non è riuscita a inficiare la riuscita di un emozionantefatto di corse spettacolari, grandi cavalli e top jockey. Ilha visto il successo di Goldenas , un cavallo che con tre corse alle spalle, ha debuttato in pista lo scorso 8 gennaio, è ...... accorsi all' Ippodromo Capannelle per vivere appieno la magia dell'evento ippico più atteso dell'anno, il. Signori in abito elegante, signore con cappellini d'ordinanza come da ...

Ippica: in 10.000 al Derby Day delle Capannelle, trionfa Goldenas nell'edizione numero 140 Virgilio

The Jockey Club, owner of Epsom Downs Racecourse, has applied to the High Court for an injunction to prohibit acts intended to disrupt the Derby meeting on June 2 and 3. The hearing will take place on ...