Denunciato per una tentata rapina in un negozio a Napoli

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 48enne, con precedenti di polizia, è statodalla Polizia perimpropria e lesioni personali. I fatti risalgono a ieri mattina gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via San Gregorio Armeno per una segnalazione di un furto in un esercizio commerciale. I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, il titolare del locale aveva notato una persona mentre stava rovistando vicino al registratore di cassa. Aveva tentato di farlo desistere ma l’uomo aveva provato a scappare colpendolo al petto; ne era nata una colluttazione, fino a quando il titolare del locale non è riuscito a bloccarlo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il conducente della Lancia Y verrànelle prossimeomicidio stradale. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria in attesa che venga cristallizzata la dinamica e accertate ...L'inferno iraniano Amnesty International hache le forze di sicurezza e dell'... Le ricerche dell'organizzazionei diritti umani puntano il dito sulle Guardie rivoluzionarie, i ...Spero questotutti. Io purtroppo non posso rinascere. Sono alla fine della mia corsa, speravo ... Tir va a zig zag in autostrada: fermato eautista ucraino ubriaco redazionegenova ...

Si denuda davanti all'asilo: denunciato per atti osceni Cronache Maceratesi

LECCE- Ennesimo aumento delle tasse in Unisalento, 200 euro in più da pagare per gli studenti che rientrano nella soglia dei 30.000 euro di ISEE . Nella seduta del senato accademico di oggi, sono ...In questo modo, l’associazione ha potuto sporgere denuncia nei suoi confronti per il reato di uccisione di animali aggravato da futili motivi. Nel frattempo, il ragazzo si sarebbe giustificato con una ...