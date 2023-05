(Di lunedì 22 maggio 2023)diVia Statuto, 16 – 20144Tel. 375/7988835 Sito Internet: www..it Tipologia: pizzeria Prezzi: sfizi 6/8€, pizze 8,50/15€ Chiusura: mai OFFERTA Aperta a giugno di quest’anno, la pizzeria milanese diLovatel si va ad aggiungere agli altri due indirizzi attivi e situati uno nel bellunese e l’altro in provincia di Bolzano. L’impasto della sua(pagnottelle di 180g) si inserisce più nello stile di quella romana, bassa e scrocchiarella per intenderci, realizzato con ottime materie prime, farine selezionate, acqua di, lunghe lievitazioni e un mix di spezie che conferiscono maggiore sapore al disco, potendo così ridurre anche il sale. Il risultato è una...

... 15 per adulti - 8 per under 17 anni, prenotazioni tramedinatura@gmail.com o 3398502625 eventuale cena:al Rifugio da Geppo); Venerdì 26 maggio - 20:45: cinema San Felice Trichiana -..."La accompagnai fuori dal cancello - prosegue - e quando arrivòlei salì in macchina e andarono via. La sera, tornata a casa dopo unacon gli amici, venni a sapere quello che era successo ...Le manette ai polsi dopo unacon gli amici, senza aver fatto nulla di male. Il freddo della ... Sono scoppiato a piangere insieme a mia moglie Adriana e mio figlioed è stato un lunghissimo ...

Denis - pizza di montagna - Milano Secolo d'Italia

Depuis le temps que les fans du Nord l’attendaient ! Mam’zelle Pizza vient d’ouvrir son nouveau restaurant du côté de Sainte-Clotilde, dans la zone ...La Directors Guild of America candida Steven Spielberg, Jane Campion, Denis Villeneuve, Kenneth Branagh e Paul Thomas Anderson ...