Default Usa 2023 | incontro Biden-McCarthy per ripresa negoziati

(Di lunedì 22 maggio 2023) E' corsa contro il tempo per trovare un'intesa. Manca infatti una settimana a quella che potrebbe essere la prima bancarotta degli Stati Uniti se non venisse alzato il tetto del debito Con la telefonata tra Joee Kevinche il leader repubblicano ha definito “produttiva”, si è risolto lo stallo che aveva bloccato iper l’accordo sull’aumento del tetto del debito. Il presidente e lo speaker della Camera si incontreranno oggi, dopo che da ieri sera i loro staff si sono di nuovo seduti al tavolo per cercare un compromesso che permetta di scongiurare il rischio di un catastroficoche potrebbe scattare già il primo giugno. Secondo i repubblicani la parte cruciale deiè quella della portata e durata delle restrizioni delle spese federali, che loro chiedono come ...

...ricchi varati al tempo dell'amministrazione Trump Con il colloquio oggi tra Biden e McCarthy si apre così una settimana intensa di negoziati che saranno cruciali per riuscire ad evitare il...... gli Stati Uniti potrebbero finire per la prima volta ingia' all'inizio di giugno. L'... Il rendimento del titoloa tre mesi e' in rialzo al 5,285%. Questo l'andamento delle altre scadenze: ...Bullard (Fed) prevede altri due rialzi in, incontri chiave a Washington per evitare il. Euro - dollaro a 1,08. A Piazza Affari bene le banche (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il nodo del debitoe le scelte della Fed sui tassi nella ...

Le possibili conseguenze del default Usa Affarinternazionali

Al di là dell'imbarazzo, mentre si è sbandierato il default russo per più di un anno, c'è pure concreta e sana preoccupazione, ad esempio sul fronte dell'inflazione. Il cittadino medio battaglia in ...