Def Leppard e Royal Philharmonic Orchestra insieme per “Drastic Symphonies”

(Di lunedì 22 maggio 2023) LONDRA – Rock e Classica si uniscono in un nuovo album intitolato ““. I più grandi brani prodotti dai Defvengono reinterpretati in collaborazione con l’iconica Thedi Londra. I Defhanno destrutturato e riscostruito non solo alcune delle loro tracce più famose, ma anche alcune gemme rare, reinventando radicalmente il suono dei nastri originali eseguendoli con la. L’album include la registrazione di nuove voci e chitarre con arrangiamenti sinfonici di straordinaria bellezza. In diversi punti è anche possibile ascoltare Joe Elliott duettare con il sé stesso più giovane. Il cantante Joe Elliott dichiara: “I Def ...

E' uscito il nuovo album deiintitolato "Drastic Symphonies" . Un progetto che vede la hard rock band britannica reinterpretare i propri successi con l'ausilio della The Royal Philharmonic Orchestra di Londra . Visita ......Iron Maiden Kiss Laura Pausini Lazza Lewis Capaldi Liam Gallagher + The Black Keys Ligabue Louis Tomlinson Madonna Maneskin Marco Mengoni Maroon 5 Marracash Max Pezzali Muse Mötley Crüe &...Gruppi rock comee Iron Maiden avevano aperto molte porte e per un breve periodo siamo stati la più grande band del mondo. Improvvisamente suonavamo ai festival con i Duran Duran. Dalla ...

Phil Collen a Radiofreccia:"Def Leppard nel nuovo album dei Mötley Crüe Sicuramente ci stiamo pensando" Radiofreccia

LONDRA - Rock e Classica si uniscono in un nuovo album intitolato “Drastic Symphonies“. I più grandi brani prodotti dai Def Leppard vengono reinterpretati ...Concorsi Eventi Video Alteria ha incontrato Phil Collen e Vivian Campbell dei Def Leppard in occasione dell'uscita dell'album Drastic Symphonies, i più grandi brani della band reinterpretati in collab ...