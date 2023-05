“Dedico la mia voce alla mia gente” | Laura Pausini donerà il ricavato dei suoi tre concerti a Venezia all’Emilia-Romagna

(Di lunedì 22 maggio 2023) Iprossimi trediventeranno occasione per fare beneficenza alle terre alluvionate dell’Emilia-ha annunciato in un post su Instagram che il compenso delle sue esibizioni in programma in piazza San Marco venerdì 30 giugno, sabato 1 luglio e domenica 2 luglio andrà “ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella)”. “Sono i tre paesi a cui è più legata la mia storia – ha scritto la cantante – e che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni e voglio farlo dedicando la miamia”. “La ‘è in fiore’ anche in mezzo al fango: chi è sul ...

Load una bimba che purtroppo non c'è più ma che sento con me ogni volta che entro in pedana. Prossimo obiettivo sicuramente l'assoluto di Folgaria. Voglio salutare tutta lafamiglia, i ...Per strategia io e laallenatrice Julie abbiamo deciso di togliere qualche difficoltà, ...questa medaglia d'argento a tutta l'Italia che crede in me". La prima medaglia d'oro è arrivata con ...Per strategia io e laallenatrice Julie abbiamo deciso di togliere qualche difficoltà, ...questa medaglia d'argento a tutta l'Italia che crede in me'. Grande carattere per Sofia, carattere ...

Gianna Nannini dalla finestra del teatro di Cesenatico dedica ... InToscana

Arianna Rapaccioni Mihajlovic ha condiviso nelle scorse ore una struggente dedica d'amore per l'amato Sinisa: " Quanto hai lottato per vivere amore mio ....non dimenticherò mai le tue sofferenze e la ...Alberto Tamagnone, il veterinario di 29 anni morto il 2 dicembre a seguito di un incidente con lo scooter, ha una panchina a lui dedicata a San ...