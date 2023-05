De Vrij | con il Napoli ottimi segnali in vista del finale di stagione

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ieri contro il, l’Inter ha subito la sua prima battuta d’arresto dopo otto vittorie consecutive tra campionato e coppe. Una partita pesantemente condizionata dal tanto turnover effettuato da Inzaghi e dall’espulsione di Roberto Gagliardini. Per i nerazzurri c’è stata anche qualche nota positiva. Una di queste è sicuramente l’ottima prova offerta da Stefan deche fa sperare per ildi. IL MIGLIORE ? La partita diper l’Inter è stata un’autentica sofferenza. Il grande turnover effettuato da Simone Inzaghi ha infatti pregiudicato la prova di tutta la squadra. A complicare ulteriormente le cose ci ha poi pensato Roberto Gagliardini che con interventi sempre scomposti e in ritardo, ha lasciato i nerazzurri in dieci neldi primo tempo. Nonostante ...

Tweet della SSC Napolila foto che vede protagonisti l'allenatore Luciano Spalletti , il Principe Carlo di Borbone ed ... All .: Spalletti Inter (3 - 5 - 2) : Onana; D'Ambrosio, De, Bastoni (13' ...All.: Spalletti INTER (3 - 5 - 2): Onana, D'Ambrosio, De, Bastoni (12' st Acerbi), Bellanova (... che calcia fuori di pocoil mancino dal limite, il primo tempo della partita non ha regalato ...Il Toro si è svegliato soltanto più tardialcuni cambi decisi da Juric: al 66' bellissimo il ... INTER (3 - 5 - 2): Onana 6.5; D'Ambrosio 6.5, De5.5, Bastoni 6 (13'st Acerbi 6); Bellanova 5.5 (...

Le 200 presenze di De Vrij con l'Inter Inter - News Ufficiali

Per la Gazzetta dello Sport l’insufficienza arriva anche per D’Ambrosio, De Vrij, Asllani, Correa e Brozovic (5,5), oltre ad Acerbi, Bellanova, Gosens e Inzaghi (5). Promossi invece Onana e Bastoni ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...