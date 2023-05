De Stasio | “Quando invece di ammettere gli errori si pala di occasioni”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Rosetta De, Consigliere Comunale “Prima Benevento”. La nota – “Abbiamo letto in questi ultimi giorni svariati comunicati stampa sulla questione di Piazza Pacca (meglio conosciuta come Piazza S. Maria) che hanno reso l’idea di quale confusione regni nell’Amministrazione, ma soprattutto di quale confusione si voglia volutamente diffondere nella cittadinanza. Il problema è piuttosto chiaro ma, naturalmente,si tenta di far passare come “occasione” un evidente fallimento…la questione si complica. In pratica il famoso front-office con annesso parcheggio per i pullman turistici tanto decantato dall’Amministrazione da oltre un anno, non può essere realizzato in piazza Pacca. Motivo? La piazza in questione ha rivelato reperti storici di notevole interesse non appena si ...