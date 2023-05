(Di lunedì 22 maggio 2023) Il giornalista di Sky Sport, Stefano De, ha parlato della sconfitta subita ieri dall’contro il Napoli al Maradona: per lui Simone Inzaghi si è preso un grosso(vedi articolo).? Il giornalista Stefano De, a Sky Sport nel programma “Il Calcio è Servito”, ha parlato così dell’dopo la sconfitta arrivata contro il Napoli (vedi articolo): «Simone Inzaghi ha detto che non bisogna ancora pensare al Manchester City, ma se poi metti unacosì alternativa significa che tu per primo ci pensi. Siccome mancano due settimane alla Champions League si poteva fare una turnazione più pacata. Poteva riportare, dopo l’espulsione di Roberto Gagliardini, l’a quella che più conosciamo. Perché ...

...30, dalle 14:30 In studio: Giorgia Cenni, Stefano de, Giancarlo Marocchi Il meglio del ...[disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) Napoli vs...... La Casa dello Sport Day con Giorgia Cenni, Stefano Dee Giancarlo Marocchi. ore 12.30: ... Napoli -su app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) ore 20.45: Udinese - Lazio su ...Con Leao ci sentiamo e ci vediamo, abitiamo abbastanza vicini, spero il meglio per lui per la partita contro l'" Defa i complimenti per l'azione del primo gol, costruito con passaggi ...

De Grandis: «Inter, grande rischio con la formazione alternativa!» Inter-News.it

Stefano De Grandis intervenuto a Sky Sport 24 direttamente dalla terrazza con affaccio sul Duomo di Milano, ha parlato così dell'imminente sfida tra Inter e ...Prosegue l’avvicinamento al derby Inter-Milan e De Grandis vede una squadra favorita. Da Sky Sport 24 il giornalista ipotizza quali saranno le mosse dei due allenatori. MOMENTO CHIAVE – Stefano De Gra ...