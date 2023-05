Date | orari | regolamento | tutto quello che c' è da sapere su playoff e playout di Serie B

(Di lunedì 22 maggio 2023)e squadre partecipanti: adesso, è davveropronto per i(e i) diB. Lo scorso weekend è andato in scena l'ultimo turno della regular season: per alcuni club la ...

e squadre partecipanti: adesso, è davvero tutto pronto per i playoff (e i playout) di Serie B. Lo scorso weekend è andato in scena l'ultimo turno della regular season: per alcuni club la ...La Lega Serie B ha ufficializzato lee glidei playoff e playout che decideranno il campionato cadetto Di seguito il comunicato pubblicato dalla Lega Serie B sul proprio sito. Playoff turno preliminare (gara unica) Venerdì 26 ...Commenta per primo Con un comunicato ufficiale la Lega Serie B ha reso notidei play off e dei play - out: si parte giovedì 25 maggio per lo spareggio retrocessione, mentre il giorno successivo toccherà a Sudtirol - Reggina inaugurare il percorso per salire nella ...

CALENDARIO PLAYOFF Serie B 2022/2023: PROGRAMMA, date, ORARI, TV SPORTFACE.IT

Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia si giocano l'ultimo posto per la promozione in A. Brescia-Cosenza designerà la quarta retrocessa ...