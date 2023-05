Danyla De Vincentiis | la Parent Coach che aiuta le coppie a ritrovare le emozioni

Leggi su italiasera

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’arrivo dei figli è una grande gioia per la famiglia ma spesso questo lieto annuncio mette in secondo piano la coppia. Di questo argomento si è parlato nell’ultima puntata di “A Casa di Amici“, il programma tv in onda su Radio Roma Television (canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio) con Maurizio Martinelli, Giulia Capobianco e Costanza Fioriti. All’interno della trasmissione è intervenutaDeprofessionista,, laureata in psicologia che all’interno della rubrica del venerdì “l’Angolo del Paret” ha svelato alcuni retroscena del suo prezioso lavoro e delle sue sessioni online, adatte a tutte le età. Subito dopo la presentazione alha raccontato il suo lavoro: “Di...