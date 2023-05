«Dante» di Pupi Avati con Sergio Castellitto Prima tv Sky Cinema anche in 4K e streaming NOW

Leggi su digital-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) Arriva intv su Sky, di, racconto della vicenda umana dell’Alighieri, poeta fra i grandi e certamente più noto nel mondo, lunedì 22 maggio alle 21.15 su SkyUno (alle 21.45su SkyDrama), insu NOW e disponibile on demand.Il film prende spunto dalla missione affidata a Giovanni Boccaccio nel 1350: portare alla figlia di, a Ravenna, una borsa di dieci fiorini per risarcirla del tanto male che i fiorentini avevano fatto a suo padre. Protagonista è, che veste i panni del Boccaccio, con lui nel cast...