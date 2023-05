Dani Alves accusato di stupro | spunta il video della sera in discoteca al centro dello scandalo

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’indiscrezione è già trapelata sul web: il notiziario brasiliano UOL è in possesso del filmato integraledurata di tre orevicenda che il 30 dicembre 2022 ha visto protagonisti il calciatoree la ragazza che lo hadi, che sarebbe avvenuto nelladi Barcellona “Sutton Club”. Per via del segreto giudiziario e per tutela dell’identitàvittima, ilnon può essere divulgato, ma il notiziario ha riportato nel dettaglio i fatti che sarebbero oggetto del filmato. Tre i momenti salienti: i primi minuti nell’area vip, quelli poco prima dell’ingresso in bagno e poi gli istanti successivi al quarto d’ora trascorso dai due nella toilette. Nella prima parte si vede la ragazza e sua cugina ...

Da giovane ammiravo Marcelo, e Maicon, ma non si possono chiamare terzini, loro sono registi che giocavano sulla fascia. In una parola, fuoriclasse. Soprattutto per la visione e per la ... Maicon, Marcelo, che vedeva la giocata prima. Io mi sono allenato molto col sinistro dopo il crociato. Poi avevo Mandzukic e Ronaldo, dovevo fare i cross perfetti. Mi dicevo che dovevo ...

Novità sul caso Dani Alves, accusato di stupro da una ragazza spagnola. Il media brasiliano UOL ha recentemente ottenuto il girato integrale (ben tre ore di video) di quello che è accaduto nella notte ...Il sito web Uol ha avuto accesso alle immagini di quella notte, che mostrano cosa è realmente accaduto in discoteca ...