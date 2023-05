Damiano è di nuovo nudo | con le pudenda coperte da un cuoricino nero | perché?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il re è. Citazioni (per altro fuori contesto) a parte, il leader dei Maneskin ha inanellato un discreto filotto di nudi su Instagram. Ora, i più colti di voi si chiederannodedicare spazio ae la risposta è qui pronta: se il frontman della band italiana più importante del mondo si mostra con leda un piccolo cuore, è gossip. E il gossip trova casa in un magazine. Noi di FQMagazine ameremmo molto parlare della musica dei Maneskin e anzi lo abbiamo più volte fatto. Mawanna be Tommy Lee ci tiene a fare… cosa? Un gesto di libertà? Rock’n’roll? “Lo faccioso che ne parlerete”? Una protesta per qualche diritto sulla falsariga della ...