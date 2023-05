Damiano David nudo sui social mentre fuma uno spinello | il commento di Lazza è virale

(Di lunedì 22 maggio 2023)uno: ildicontinua a far parlare di sé: il cantante, dei Maneskin, infatti, questa volta ha postato suiuna foto che lo ritrae completamenteunoprovocando numerose reazioni, tra cui quella del rapper. Nell’immagine, postata sul profilo Instagram dell’interprete, si vede il frontman dei Maneskin sdraiato su un letto e senza veli con le parti basse coperte solamente da un cuore nero. “Tour finito vuol dire che saròre canne tutto il giorno” ha scritto ...

, la foto su Instagram scatena i commenti. Uno scatto condiviso su Instagram che di certo non ha lasciato indifferenti.ha voluto mostrarsi al naturale subito dopo la fine ...Rizzoli), opera del premio PulitzerKertzer, leggendo la quale Steven Spielberg si era ... Un altro libro di cui tener conto è "L'ultimo degli oblati" di PierOri e Giovanni Perich, ...giorgia soleri Estratto dell'articolo di Gabriele Scorsonelli per www.ilfattoquotidiano.itspiazza tutti. Poche ore fa, il frontman dei Maneskin ha pubblicato su Instagram ...

Damiano David a 18 anni e oggi: ecco come è cambiato il look del cantante dei Maneskin dopo il successo Corriere TV

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha scelto di annunciare la fine del suo tour con uno scatto che ha fatto il pieno di like sui social.Una ne pensa e 100 ne fa. Damiano dei Måneskin non è solito seguire schemi preimpostati e, soprattutto sui social, fa tutto quello che si sente di fare. Non è infatti un caso che abbia deciso di ...