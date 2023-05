Dall’Inghilterra | Slot sempre più vicino alla panchina del Tottenham

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ladelprossima stagione avrà un nuovo padrone. Dopo la stagione, iniziata con Conte e proseguita con Stellini e dopo con Mason, la società ha deciso di affidare laad un tecnico emergente e che abbia vogli di stupire. L’identikit perfetto per raffigurare Arne, attuale allenatore del Feyenoord, campione d’Olanda. Secondo il Sun, ilavrebbe preso la scelta importante e forte di affondare il colpo sull’attuale manager del Feyenoord. Il percorso per portarlo però a Londra non sarà facile: infatti, il club olandese per lasciar andarevorrebbe pagato una sorta di clausola sul contratto del tecnico che ammonterebbe sui 10 milioni di euro. Il, comunque, appare fortemente interessato al tecnico e ...