Dall' ambientalismo militante | al ruolo di Cina e India Intervista a Fiocchi di Fdi

...scivolata europea su settori in cui l'Italia potrebbe essere depotenziata industrialmente'... Segno di unche spesso dimentica i costi economici e sociali che i cittadini, italiani e ...Da allora non si parlò più di emancipazione di tutte le persone; cioè della liberazione'... del globalismo, dell'europeismo, del multiculturalismo, dell', dell'identitarismo ...... gli oltranzisti dell'si sono affrettati a sostenere che la calamità fosse una dimostrazione inequivocabile del cambiamento climatico in corso. Provocato - ça va sans dire -'uomo. ...

Dall'ambientalismo militante, al ruolo di Cina e India. Intervista a ... ilGiornale.it

L'avvocato Luca Favini intervista l'onorevole Pietro Fiocchi, deputato europeo di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza al Parlamento europeo ...Non puoi dirti progressista oggi se non sei un ambientalista convinto, se non combatti anche nel tuo quotidiano contro la devastazione del pianeta e le consuetudini alimentari perniciose imposte dal ...