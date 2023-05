Daisy Jones & The Six è la serie con la playlist rock più entusiasmante della stagione

(Di lunedì 22 maggio 2023) «Indipendentemente dalle mode musicali, per ilci sarà sempre posto». Lo ha detto Bob Geldof sul finire degli anni ‘70 e la storia gli ha dato ragione. Tant’è vero che oltre quarant’anni dopo Amazon decide di puntare su; The Six, una- tratta dal romanzo (bestseller, oltre un milione di copie vendute)scrittrice americana Taylor Jenkins Reid - che per protagonista ha proprio ildi quel periodo lì. Per essere precisi, la protagonista è, che riesce a diventare la cantante di una delle band più famose al mondo. E ce la fa nonostante la madre, quand’era bambina, le abbia detto: “Nessuno vuole ascoltare la tua voce!”. Resta il fatto che ilanni ‘60 e ‘70 negli episodi è ovunque, non fa ...

Serie tv come& The Six hanno riportato in auge anche gli anni Settanta, tra il glamour dei club e la spensieratezza degli hippy. Trasponendo il trend, dall'indagine emerge che il 12% ...Le due attrici raggiungono quindi la protagonistaEdgar -e i già confermati Glen Powell , Anthony Ramos , Brandon Perea e Daryl McCormack. Twisters - Le new entry del cast In queste ore ...Il cast del sequel I nomi precedentemente annunciati come protagonisti di Twisters erano quelli di Glen Powell,Edgar -, Anthony Ramos, Brandon Perea e Daryl McCormack. I nuovi arrivi, ...

Daisy Jones and The Six: la playlist rock dalla serie Amazon Prime GQ Italia

Riley Keough stepped out for Dior’s resort 2024 fashion show in Mexico City, Mexico, on Saturday, May 20th, 2023.The Daisy Jones and the Six star’s appearance comes after she ...Nella nuova serie a sfondo musicale, forse il miglior nuovo titolo Prime Video del 2023, compaiono 10 pezzi top per un tuffo di piacere nel sound degli anni ‘60 e 70’ ...