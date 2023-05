Da Villa d’Adda a Cesena per aiutare gli alluvionati | l’iniziativa di una coppia bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 maggio 2023). In un paio di giorni hanno raccolto pompe idrauliche, stivali di gomma, guanti da lavoro, pale e altre attrezzature. Le hanno caricate su un furgone della ditta Acb Trasporti di Suisio e hanno raggiuntoper portare il materiale e il loro aiuto alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.è partita da unadi, Matteo Berardis e Valentina Poppa. “Vedendo le immagini alla televisione mi sono subito chiesto cosa avrei potuto fare per dare una mano – racconta Matteo -. Mia moglie, che è presidente dell’associazione Rinascita Lombardia, ha chiamato il comune dichiedendo quali fossero le necessità della popolazione. Non hanno chiesto cibo o vestiti, ma attrezzature per poter svuotare le case ...