Dei poster con su l'immagine del capolavoro di Michelangelo, impegnato a mangiare una fetta di: avrebbe dovuto essere una campagna dedicata all'italianità, pensata da un ristorante locale. ......L'azienda danese è sempre più rivoltaproduzione di contenuti e set in grado di appassionare ... anche di come è nata la sua forma : Iwatani ha avuto una sorta di epifania davanti a unaa ...... tenero e duro, per la produzione di diverse tipologie di farine e semole destinateproduzione di prodotti simbolo del Made in Italy alimentare quali pasta, pane,e prodotti dolciari. "L'...

Da Pizza alla Fara tante novità per la bella stagione L'Eco di Bergamo

L’Antica Pizzeria Da Michele prepara una pizza da record: 38 centimetri di diametro, un formato XL anche per una tradizionale pizza “a ...Pizza alla Fara si renderà protagonista, di un bell’evento organizzato da ESN Bergamo (Erasmus Student Network): pizza e birra da gustare comodamente nel parco della Fara con la partecipazione degli ...