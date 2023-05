Da oggi al 28 maggio 70mo Raduno Nazionale a La Spezia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Daal 28, si terrà a Lail 70ºdei Bersaglieri. E' previsto l'arrivo nella città ligure, di diverse decine di migliaia di Fanti piumati in congedo ed in servizio, ...

...99 Euro , mentre il modello 4 Lite costerà 449,99 Euro: le vendite dei due prodotti inizieranno il 12 giugno, ma i loro preordini si apriranno, lunedì 22, sul Mi Store . Xiaomi continua ...I due top di gamma Huawei P60 Pro e Mate X3 sono stati lanciati in Europa dal colosso cinese a metà, ma giàarriva sul mercato italiano un altro device targato Huawei. Stiamo parlando di Huawei Nova 11i, nuovo smartphone della famiglia Nova pensato per la fascia medio - bassa del mercato.Trovato senza vita il ragazzo di 23 anni scomparso da casa sabato 20. Sono dunque state infrante le speranze di ritrovare vivo Leonardo Cudini . Sabato il giovane era uscito di casa intorno alle 11.15, in sella alla propria bicicletta . Ma non era più tornato. ...

Settimana scorsa si erano mobilitati con bandiere e cori fuori dal Tribunale di Monza. Anche domani, martedì 23 maggio, scenderanno di nuovo in strada per ribadire la volontà di ritornare in fabbrica.Mercoledì 24 maggio, dalle 17.30 alle 20, il vernissage aperto al pubblico vedrà protagoniste le opere dell’artista napoletano, classe ’82, ingegnere per professione, artista per vocazione. Alla ...