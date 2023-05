Da oggi al 28 maggio 70mo Raduno Nazionale a La Spezia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag. – (Adnkronos) – Daal 28, si terrà a Lail 70ºdei Bersaglieri. E’ previsto l’arrivo nella città ligure, di diverse decine di migliaia di Fanti piumati in congedo ed in servizio, con familiari, simpatizzanti e turisti provenienti da tutta Italia, da diversi Paesi europei, dagli Usa, dal Canada e dall’Australia.Un ricco programma organizzativo che prevede mostre, convegni, concerti e manifestazioni sportive, riempirà giornate che certamente resteranno memorabili per la popolazione spezzina e ligure e per tutti i partecipanti. Con il Medaglieresarà presente la gloriosa Bandiera del 1° Reggimento Bersaglieri.La cerimonia conclusiva e la sfilata finale dei Reparti e dei Radunisti, avrà luogo domenica 28a ...

Sono 4.963 gli interventi svolti dal 16 maggio ad oggi. Anche le forze aree del Corpo Nazionale sono attivamente impegnate nelle operazioni, 3 elicotteri AW-139 su Bologna per le attività di soccorso. Per sottolineare il carattere collettivo dell'iniziativa, la mostra - aperta dal 24 maggio al 3 giugno. Il grande tema della città è lo stop al consumo di suolo e le esigenze emergenti che ci sono. Nek è sceso in campo a Forlì per spalare il fango insieme agli sfollati dell'alluvione che ha flagellato i territori dell'Emilia e della Romagna. A Villanova di Forlì, Filippo Neviani, in arte Nek, ha aiutato con la pulizia dal fango.

PORCIA – «I viandanti», la mostra antologica di Adriana Rigonat, inaugura il giorno 27 maggio 2023 alle ore 18.30 presso il Casello di guardia di Porcia. L’esposizione d’arte contemporanea propone una ...Nei giorni scorsi vi avevamo dato un primo annuncio: la Savigno Race, inizialmente in calendario per domenica 21 maggio, ha dovuto alzare bandiera bianca a causa della violenta ondata di maltempo che ...