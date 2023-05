D-Von Dudley | ”Preferisco che i miei figli lavorino per la AEW piuttosto che per la WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 22 maggio 2023) Igemelli del WWE Hall of Famer D-Von, Terrell e Terrence Hughes, stanno tranquillamente facendo scalpore nell’industria del wrestling. Conosciuti come i TNT, i fratelli sono stati recentemente annunciati come partecipanti alla prossima Crockett Cup di NWA, un torneo che ha contribuito a dare il via alla carriera di alcuni dei più grandi team della storia. Inoltre, negli ultimi mesi, il team ha anche preso parte regolarmente su “AEW Dark” e “Dark: Elevation“, combattendo contro team come Brian Pillman Jr. e Griff Garrison, The Dark Order e The Factory. Come tale, D-Von ha chiaramente molte ragioni per sentirsi ottimista sulla traiettoria dei suoi. In una recente intervista ad Insight con Chris Van Vliet,ha spiegato perché preferirebbe che i suoifirmassero con ...