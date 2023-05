Crollo Ponte Morandi | parla Mion | Nel 2010 seppi che era a rischio ma non dissi nulla

(Di lunedì 22 maggio 2023) "Emerse che ilaveva un difetto originario di progettazione e che era a. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose 'ce la autocertifichiamo'. None mi preoccupai. Era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto, ed è il mio grande rammarico". Lo ha detto Gianniex Ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, al processo per ildello ha detto riferendosi ad una riunione del, ovvero otto anni prima del

«Emerse che il ponte aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose 'ce ...A quasi cinque anni di distanza dal crollo del Ponte Morandi a Genova (14 agosto 2018), una tragedia che ha provocato la morte di 43 persone, arrivano rivelazioni inquietanti nel corso del processo in ...