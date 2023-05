Crollo Ponte Morandi | l' ex Ad Mion | Nel 2010 seppi che era a rischio ma non dissi nulla

(Di lunedì 22 maggio 2023) "None mi preoccupai. Era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto, ed è il mio grande rammarico". E' quanto sostiene Gianniex Ad della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, al processo per ildello ha detto riferendosi ad una riunione del, ovvero otto anni prima del, aggiungendo: "Emerse che ilaveva un difetto originario di progettazione e che era a. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose 'ce la autocertifichiamo'"

Ponte Morandi, Mion al processo: "Nel 2010 seppi del rischio crollo" TGCOM

