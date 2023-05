Crollo Juve a Empoli | 4-1 dopo la penalizzazione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 22 maggio 2023)(ITALPRESS) – La 36esima giornata di Serie A si chiude con il tonfo clamoroso delladi Allegri, sconfitta per 4-1 al Castellani da unbello e cinico. Decidono le due reti di Caputo e i gol di Luperto e Piccoli: il gol della bandiera per i bianconeri lo segna Chiesa. Lalo svantaggio sparisce totalmente dal campo, mentre l'gioca una partita ordinata e propositiva senza alcun timore dell'avversario. La formazione bianconera apprende la notizia dei dieci punti di penalità in classifica a pochi minuti dal fischio d'inizio: una serata, dunque, nata male e proseguita peggio. Primo tempo da incubo per gli uomini di Allegri che subiscono due reti nel giro di tre minuti. Eppure, il primo quarto d'ora dei bianconeri era stato incoraggiante con una traversa ...