Crollo del ponte Morandi | l’ammissione di Mion in aula | «Nel 2010 seppi che poteva cadere ma non dissi nulla»

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’ex ad di Edizione Holding durante il processo: «Emerse che la struttura aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio di collasso. Mi preoccupai ma non feci

... Mattarella: 'Dramma che segna la vita della Repubblica' - Draghi: 'Fare di tutto per evitare che si ripeta' Le parole di Mion si riferiscono a una riunione2010, ossia otto anni prima,......ora un grande patto tra impresa - politica e società per fermare questo terribile e costante... La salaMuseo Diocesano "San Matteo" è piena oltre ogni previsione. C'è attesa. C'è curiosità. ......il suo compagno di squadra Boubakar Kouyaté a spiegare a cosa era dovuto quello spiazzante... ha difatti rivelato, rendendo omaggio alla sceltacompagno di squadra. Avec toi Issiaga pic.

Stellantis: Cgil, con dismissione Melfi un crollo del Pil Agenzia ANSA

del crollo del tenore di vita del 10% in dieci anni, delle disparità tra nord e sud, del debito pubblico di 1760 miliardi di euro. Tutti elementi che caratterizzano da sempre la situazione italiana e ...In questi giorni era previsto l’abbattimento. «Su un ponte a rischio crollo, non si può fare affidamento». E così si è deciso l’intervento del Genio.