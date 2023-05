Crollo del ponte Morandi | l’ammissione di Mion in aula | «Nel 2010 seppi che poteva cadere ma non dissi nulla Ebbi la sensazione che nessuno controllasse»

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’ex ad di Edizione Holding durante il processo: «Emerse che la struttura aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio di collasso. È il mio grande rammarico. Avevo l’impressione che. Perché non ho parlato? Forse temevo di perdere il lavoro»

L'ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia, Gianni Mion , al processo sulle responsabilitàponte, afferma di aver saputo di un ipotetico rischio ...... commenta così le parole di Gianni Mion, l'ex Ad della holding dei Benetton, Edizione, che oggi in aula ha ammesso di essere stato a conoscenzarischioponte sin dal 2010. "Se fossi ...

La dirigenza della holding dei Benetton, sarebbe stata a conoscenza del pericolo crollo del Ponte Morandi di Genova, ma non si fece nulla per otto anni, fino al collasso del 2018.A seguito del crollo, oltre 500 dell’area circostante furono evacuati e diversi edifici vicini al viadotto vennero demoliti. Mion aveva scoperto le criticità che riguardavano il viadotto nel corso di ...