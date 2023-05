Cristiano Malgioglio dà un regalo alla Toffanin che però cade a terra e si rompe | “Volevo comprartelo d’oro ma non potevo spendere tutti quei soldi…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Fermiè single. O forse no. Lo stato sentimentale del cantante resta un mezzo mistero anche dopo l’ospitata a Verissimo, dove Silvialo ha intervistato in coppia con Giuseppe Giofrè, reduci da Amici 22 dove sono stati i giurati dell’ultima edizione (assieme a Michele Bravi) formando una “strana coppia” ad alto tasso di pseudo litigi e risate. Un copione ampiamente rispettato anche nel salotto della, che ha provato a capirci qualcosa di più sul presunto amore di, una sorta di Mark Caltagirone in salsa turca di cui parla da anni ma che nessuno ha mai visto. E il rischio di non vederlo mai è più che concreto, considerando l’annuncio malgiogliesco a inizio puntata: “La mia storia è finita”. “Ci siamo visti di recente, l’ho anche ...