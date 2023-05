(Di lunedì 22 maggio 2023) Leggi Anche '22',e l'amore per Isobel: 'Mi ha colpito la sua energia' L'appelloha poi rivolto un appello: 'Parlo ai giovani romagnoli come me, e non solo. Nei prossimi giorni ...

Leggi Anche '22',e l'amore per Isobel: 'Mi ha colpito la sua energia' L'appelloha poi rivolto un appello: 'Parlo ai giovani romagnoli come me, e non solo. Nei prossimi giorni chiunque voglia ...... Un percorso impreziosito dalla presenza di Arisa e dal rapporto speciale con la conduttrice Maria De Filippi : Leggi anchesvela qual è stato il momento più difficile vissuto adA ..., il cantante dia Faenza a spalare il fango: 'Venite a dare una mano' Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, balli e canti al matrimonio dell'amica: prove generali per le loro nozze Le ...

Cricca di Amici tra gli angeli del fango in Emilia Romagna dopo l'alluvione TGCOM

Cricca, cantante di Riccione protagonista dell'ultima edizione di Amici, nel fine settimana ha indossato gli stivaloni e, pala in mano, è stato tra gli "angelo del fango" per dare una mano a Cesena e ...Gianluca Scintilla Fubelli si è sposato. Nelle ultime ore, il celebre comico infatti si è sposato con un volto iconico di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Federica Camba, autrice di alcuni dei ...