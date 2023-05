Un'operazione "per distogliere l'attenzione" dalla sconfitta subita a Bakhmut. Così il portavoce del, Dmitry Peskov, ha definito l'avvenuta oggi dall'Ucraina nel territorio russo nella provincia di Belgorod. .Così il portavoce del, Dmitry Peskov, ha definito l'avvenuta oggi dall'Ucraina nel territorio russo nella provincia di Belgorod. 2023 - 05 - 22 14:30:16 Kiev:a ...Un ulteriore avviso diaerea è risuonato alle 4 del mattino. Il comandante in capo dell'... l'arma a lungo raggio più potente nell'arsenale del. Hanno anche abbattuto nove missili ...

Cremlino, incursione per distogliere attenzione da Bakhmut - Europa Agenzia ANSA

I 'partigiani russi' di Freedom of Russia annunciano su Telegram di aver imbracciato le armi per "difendere la libertà". I combattenti annunciano di aver ...Un'operazione "per distogliere l'attenzione" dalla sconfitta subita a Bakhmut. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito l'incursione avvenuta oggi dall'Ucraina nel territorio russo n ...