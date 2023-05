Credit Suisse | denunciati i regolatori Annullati 400 mln di bonus

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non c'è pace per il, il colosso bancario elvetico salvato dal fallimento grazie all'intervento di Ubs e del governo svizzero. Nel mirino adesso è finita l'autorità di regolamentazione finanziaria - secondo il Financial Times - avrebbe infatti annullato "irregolarmente" ben 400 milioni die per questo il personale delsi sta preparando a citarla in giudizio. Migliaia di banchieri senior delhanno una parte dei lorolegata alle obbligazioni aggiuntive di livello uno del gruppo, titoli che sono stati spazzati via durante l'acquisizione orchestrata dalle autorità svizzere a marzo. Segui su affaritaliani.it

In secondo luogo, le conseguenze delle crisi di Silicon Valley Bank ehanno costretto gli investitori occidentali a riconsiderare la loro allocazione ai metalli monetari. Le ..., la maxi causa per i bonus annullati. Nuovi guai Non c'è pace per il, il colosso bancario elvetico salvato dal fallimento grazie all'intervento di Ubs e del governo ...... noi pero' siamo convinti che le banche in Europa si trovino in una situazione assai diversa delle banche regionali statunitensi e che l'acquisizione dida parte di UBS, avvenuta a ...

Gli studi legali Quinn Emanuel e Pallas avrebbero ricevuto varie richieste da manager della banca. Non è ancora chiaro se questa ondata di denunce verrà unita a quelle già esistenti, o se verrà tratta ...Dipendenti di Credit Suisse vogliono a quanto pare intentare una causa contro l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) per i bonus mancati. Negli ultimi anni avevano ricevuto so ...