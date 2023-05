Cosparsa di rosso sangue sull’abito con i colori dell’Ucraina | la protesta shock al Festival di Cannes – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 maggio 2023) Unacontro l’invasione russaè andata in scena ieri, domenica 21 maggio, alla 76esima edizione deldel cinema in corso a. Protagonista una giovane donna che, vestita in un lungo abito con igiallo-blu della bandiera ucraina, ha estratto dalla propria scollatura due sacche difinto che si è fatta colare addosso, prima di essere allontanata dagli addetti alla sicurezza. L’episodio è avvenuto sulla scalinata del Palais dess poco prima della proiezioni del film Acid, del regista francese Just Philippot, davanti a pubblico e fotografi. Non è stata diffusa, al momento, l’identità della manifestante, anche se l’obiettivo della suaè esplicito: condannare lo spargimento di ...