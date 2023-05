Cosa ha chiesto il Pm | Delmastro | voce dalla Procura | la sinistra trema

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ladi Roma hal'archiviazione del procedimento in cui è indagato Andrea. Il sottosegretario alla Giustizia è stato accusato di rivelazione del segreto d'ufficio per la vicenda legata ad Alfredo Cospito, l'anarchico al 41 bis e per mesi in sciopero della fame. Il gip non ha accolto la richiesta di archiviazione arrivatae ha fissato un'udienza che si terrà a luglio: le parti verranno sentite prima di prendere una decisione sul caso. “La richiesta di archiviazione - si legge in una nota della- riconosce l'esistenza oggettiva della violazione del segreto amministrativo ed è fondata sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato, determinata da errore su legge extra penale”. Il fascicolo è partito da un esposto di Angelo Bonelli, deputato ...